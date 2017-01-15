السميري يُثبت براءته أمام جماهير الاتحاد !

المواطن ـ محمد سلام

قرر لاعب نادي الاتحاد خالد السميري فسخ عقد الوكالة مع وكيل اللاعبين أحمد المزيني، وذلك عقب تسريب خطاب يذكر فيه المزيني أن اللاعب يريد الحصول على مقابل مادي قدره 1.5 مليون ريال من أجل الموافقة على تجديد عقده مع العميد.

وكانت قضية قد أشعلت الجدل في الأيام الماضية بعدما نشرت إحدى الصحف خبراً يفيد بأن السميري يرفض التجديد مع ناديه، ويبالغ في وضع شروطه المالية، قبل أن ينفي السميري هذا الأمر، ويؤكد أنه في خدمة الكيان الاتحادي، ويتشرف بالاستمرار لاعباً في صفوف الفريق.

من جانبها، أبدت الجماهير الاتحادية سعادتها بقرار السميري بفسخ عقد الوكالة مع المزيني، وأكدت أن اللاعب لم يضع شروطاً من أجل التجديد مع الاتحاد، وأن الوكيل هو من قام بالأمر وسرب الخطاب إلى وسائل الإعلام.

فيما كشفت مصادر اتحادية أن السميري اتفق مع إدارة ناديه على توقيع عقد احترافي فور العودة من معسكر المنتخب السعودي للشباب.

جدير بالذكر أن السميري كان حصل على فرصة اللعب في التشكيلة الأساسية، خلال الموسم الحالي، تحت قيادة المدرب “خوسيه لويس سييرا”، وقدّم اللاعب مستويات مميّزة وجدت إشادة من الكثيرين من الجماهير الرياضية.