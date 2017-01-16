السند يدشن النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية الداخلية للأمر بالمعروف

المواطن – الرياض

دشن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، صباح اليوم الأحد بقاعة الاجتماعات بمكتبه، النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية الداخلية لمنسوبي الرئاسة.

واستمع السند لشرح مفصَّل عن الخدمات التي تقدمها البوابة للموظفين، وما تميزت به عن السابقة من تطوير وأنظمة حديثة، تواكب تطورات التقنية وتمنح المستخدم سهولة في عرض المعلومة وتدعم الأجهزة الكفية، إضافة إلى التحكم بعرض المحتوى، وتقديم منتج يسهم في تسريع عجلة العمل وتسهيل التعامل مع التطبيقات الإلكترونية بيسر وبأسلوب يتسم بالإبداع والاحترافية من خلال الخدمات الإلكترونية المتعددة التي تقدمها البوابة لموظفي الرئاسة في مختلف المجالات الإدارية والمالية.

وفي ختام اللقاء شكر السند الإدارة العامة لتقنية المعلومات على جهودهم، وقال: نأمل دائماً في التقدم والتطوير فيما يحقق رسالة هذه الرئاسة وأهدافها، مستثمرين وسائل تقنية المعلومات الحديثة، ليتم التفاعل بين أجهزة وإدارات الرئاسة وبين منتسبيها وموظفيها بما يحقق التكامل والإنجاز والعمل المنظم الذي يتصف بالدقة والمرونة.

وبيَّن أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحول للحكومة الإلكترونية، منوهاً بالدعم الذي تلقاه الرئاسة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهم الله-.