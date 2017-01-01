“السواط” الثاني في الرياضيات عالميًا.. حضر البطل وغاب مدير تعليم الطائف

المواطن- أحمد المسعود- الطائف

تجاهل مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الطائف استقبال الطالب مشعل بن فايز السواط أحد أبطال المملكة، والحاصل على المركز الثاني على مستوى العالم ضمن فريق المسابقات العالمية للخوارزمي للرياضيات الذهنية التي أقيمت في كوريا الجنوبية.

كان في استقبال البطل مشعل السواط عدد كبير من ذويه، والعديد من الإعلاميين بالطائف، إضافة إلى مسؤولين إدارة مطار الطائف الدولي الذين بادروا عن غيرهم من الإدارات باستقباله بشكلٍ مناسب، والاحتفال بفوزه، وتمجيد ما قدّمه للمملكة العربية السعودية من مستويات متميزة.

فيما استنكر أهالي الطائف عدم مشاركة مدير التعليم في استقبال البطل السواط في مطار الطائف، حيث حضر وفد من تعليم الطائف بشكلٍ غير رسمي وغير مكلف، مطالبين مدير التعليم باستقبال الشاب والاحتفال به لما يعد مفخرة للمملكة ومحافظة الطائف.



