السودان يعلق على قرارات ترامب

المواطن - وكالات

ردًا على قرارات ترامب، استدعت وزارة الخارجية السودانية اليوم، الأحد، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم “ستيفن كوتسيوس”، وذلك على خلفية تقييد دخول رعاياها إلى أمريكا.

وأوضحت وكالة الأنباء السودانية أن وكيل وزارة الخارجية، عبد الغني النعيم، التقى القائم بأعمال السفارة الأمريكية بشأن قرارات ترامب، ومنها الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي الخاص بتقييد دخول المواطنين السودانيين لأمريكا ضمن مواطني 7 دول.

وأظهر المسؤول السوداني استياء حكومة بلاده إزاء ما اتّخذ من إجراءات تجاه المواطنين السودانيين، الأمر الذي تعتبره حكومة السودان رسالةً سلبية في ظل التطوّرات الإيجابية في مسار العلاقات بين البلدين، خاصةً بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، وفي ظل التعاون القائم بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.