الشرطة الأفغانية تقبض على 3 إيرانيين بتهم الإرهاب

المواطن- نت

قال مسؤول في إقليم حيرات غربي أفغانستان إن الشرطة القت القبض على ثلاثة إيرانيين بتهم الإرهاب.ونقلت وكالة “خاما برس” اليوم الأربعاء عن فضل الرحمن خادم ،المسؤول بإدارة مكافحة الارهاب ، قوله إنه تم القبض على الإيرانيين الثلاثة في الإقليم في اطار استعدادهم لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أشخاصا. غير ان خادم قال إن الرجال الإيرانيين زعموا في البداية أنهم من مواطني أفغانستان ، ولكن المزيد من التحقيقات كشف أنهم مواطنون إيرانيون.وتابع أن الإيرانيين لم يعترفوا بجريمتهم حتى الأن، ولكن التحقيقات الأولية تشير إلى أنهم تورطوا بالفعل في عمليات قتل مستهدف في إقليم حيرات. ووفقا لفضل الرحمن، فأن القبض على الرجال الإيرانيين يظهر أن عناصر خارجية متورطة بشكل مباشر في عدم الاستقرار واعمال العنف المتزايدة في البلاد.