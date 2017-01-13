الشوكولاتة تعالج أمراض القلب والجلطات الدماغية

أكد لعلماء أمريكيين أن الشوكولاتة وسيلة وقائية فعالة في علاج أمراض القلب والأوعية، ناصحين مختصين في صناعة الأدوية بإعداد أقراص من الشوكولا.

ويمكن للشوكولاتة مكافحة الجلطات الدماغية والقلبية، حيث أجرى الباحثون التجربة بمشاركة 18 ألف شخص، فطلبوا من المختصين في صناعة العقاقير إعداد أقراص من الشوكولا لأن هذا الأكل اللذيذ لا يحسن مزاج الإنسان فحسب، بل يؤثر على منظومة القلب والأوعية بصورة إيجابية جدا.

ولاحظ العلماء أن الإفراط في تناول الشوكولا قد يؤدي إلى السكري حيث يمكن أن يصادف المرء تطور بعض الأمراض الخطيرة بدلا من الوقاية من أمراض خطيرة أخرى.