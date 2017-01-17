الصحة تعلن تفاصيل حادثة تسمم 150 شخصًا بتربة

المواطن - واس

أكّدت وزارة الصحة أن حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن تسمّم 150 شخصًا، بمحافظة تربة، قد انتهت، بعد أن تم التعامل مع جميع الحالات، وتفعيل خطط الطوارئ لمواجهة مثل هذه الحالات.

وأوضحت الوزارة أن غرفة القيادة والسيطرة بإدارة الطوارئ في صحة الطائف قد تلقّت، عند الساعة 7,45 من صباح اليوم، وصول 36 حالة تسمّم غذائي إلى مستشفى تربة العام، وتم على الفور تمرير البلاغ للفرق الطبية الميدانية في المستشفيات والمراكز الصحية القريبة والداعمة لمواجهة تزايد الحالات وتطبيق خطة الطوارئ، حيث ارتفع عدد الحالات بشكلٍ متسارع إلى 150 حالة، منها 141 حالة وصلت إلى المستشفى، وبقية الحالات إلى المراكز الصحية الحكومية المختلفة.

وأضافت الوزارة أنه، بناءً على خطة الطوارئ، فقد تم استدعاء جميع الأطباء والممارسين الصحيّين والإداريين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم دعم المستشفى بـ 14 فرقة طبية وسيارتين للقيادة الميدانية والتحكّم الميداني، بالإضافة إلى 15 فرقة طبية تضم 50 عنصرًا ما بين أطباء وممارسين صحييّن.

وأشارت إلى أنه تم تنويم 45 حالة تحت الملاحظة في مستشفى تربة، و7 حالات في مستشفى الخرمة، و19 حالة في مستشفى قيا، و6 حالات في مستشفى الأطفال، أما بقية الحالات فهي مستقرة، ولله الحمد.

وتابعت الوزارة، ممثّلة بالصحة الوقائية، هذه الحالات عبر مباشرة المهام المناطة به بهذا الخصوص، وقد تم تشكيل لجنة من عددٍ من الجهات الحكومية، حيث تم تحديد المطعم المتسبّب وإغلاقه لاتخاذ الإجراءات النظامية، بحسب نتائج التحقيق، وإحالة العاملين في المطعم إلى المستشفى لإجراء الفحص الإكلينيكي.

ويذكر أن وزارة الصحة تتّبع منهجية جديدة في إدارة الحدث بما يتوافق مع المعايير العالمية، وذلك عن طريق تحديد قائد للحدث، سواء كانت فاشية أو إصابات متعددة، وهذا يسهم في توحيد اتّخاذ القرار واحتواء الموقف بشكلٍ سريع.