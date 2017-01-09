الصرامي: العتيبي يملك قدرات خارقة.. زوران سيطوّرها بشرط!

المواطن ـ محمد سلام

أكّد الناقد الرياضي “سعود الصرامي” أن اللاعب النصراوي “مصعب العتيبي” يمتلك قدرات فنية رائعة بشكلٍ كبير، موضحًا أن صغر سن اللاعب سيساعد المدرّب “زوران ماميتش” على اكتشاف كامل قدراته الفنية بشرط أن يحرص اللاعب على التطوّر.

وقال الصرامي في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “مصعب موهوب، ويمتلك إمكانيات فردية خارقة، وصغر سنّه سوف يساعد زوران على اكتشاف كامل قدراته الفنية بشرط أن يحرص على تطويرها”.

كان ماميتش قد وافق على عودة اللاعب “مصعب العتيبي” ومشاركته في تدريبات الفريق بدءًا من يوم الأربعاء القادم، حيث سوف تشهد عودة تدريبات الفريق بعد إجازة ٩ أيام التي يحصل عليها الفريق عقب مباراة الاتفاق.

كان العتيبي قد تمّت إعارته في الصيف الماضي إلى التعاون، إلّا أن اللاعب لم يشارك مع التعاون سوى في دقائق معدودة قبل حصوله على مخالصةٍ نهائية.