الصرامي: النصر سيكون البطل أو الوصيف بشرط!

المواطن ـمحمد سلام

أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي أن فريق النصر قادر على التتويج ببطولة الدوري السعودي، خلال الموسم الحالي، أو الحصول على المركز الثاني، بشرط الاستمرار في تقديم مستوياته الفنية المبهرة تحت قيادة مدرّبه الكرواتي زوران ماميتش، موضحًا أن العالمي قادر على تحديد وترتيب فرق الصدارة.

وقال الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “إذا استمر النصر على تقديم مستوياته الفنية المبهرة، فإنه سيكون بطلًا أو الوصيف في الدوري، وسيكون الفريق القادر على تحديد وترتيب فرق الصدارة!”.

جدير بالذكر أن الفريق النصراوي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بفارق 5 نقاط عن نادي الهلال المتصدّر، وذلك بعد مرور 15 جولة على المسابقة.