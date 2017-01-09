الصناعي الثانوي بالدوادمي يواصل استقبال طلبات الالتحاق ببرامجه

المواطن – واس

يواصل المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الدوادمي, استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالبرامج التدريبية للفصل التدريبي الثاني للعام 1437هـ/1438هـ, وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (هنا) , أو بزيارة مقر المعهد على طريق الملك عبدالعزيز.

وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي المهندس راضي الشاطري, أن القبول في المعهد سيكون في أقسام الكهرباء والتبريد والتكييف والحاسب الآلي والمحركات والمركبات, مبيناً أن المعهد اشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الصف الأول الثانوي الكفاءة المتوسطة, وأن يكون لائقاً طبياً للتخصص المتقدم له, وأن يكون متفرغًا للتدريب, مشيرًا إلى أن المتدرب يمنح خلال فترة التدريب بالمعهد مكافأة شهرية.