الصندوق العقاري خارج الخدمة

المواطن – محمد صيام

فوجئ آلاف المواطنين، صباح الأحد، بتعطل الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية قبيل ساعات من الإعلان عن أكبر دفعة من القروض بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية.

وتوقف الموقع الإلكتروني عن العمل نتيجة عطل فني ناجم عن حجم الإقبال الكبير من المواطنين الراغبين في تحديث بياناتهم للاستفادة من 85 ألف قرض سيقدمها الصندوق خلال العام الجاري.

وأعرب عشرات المغردين على “تويتر”، عن استيائهم من توقف الموقع وخوفهم من ضياع فرصتهم في تحديث البيانات، متسائلين عن أسباب توقف الموقع عن العمل على الرغم من الميزانية الكبيرة التي تصرف عليه.

وأبدى المواطن فهد الحربي، استغرابه من توقف الموقع في هذه الساعة، مغردًا: “بلايين تصرف ومواقع متهالكة”، فيما أضاف مشاري الزعيم: “صفوا النية يا إخوان ربما تم إقفال الموقع لتهيئته لاستقبال عدد كبير من المواطنين”.

يُذكر أنَّ الموقع الإلكتروني للصندوق العقاري يستقبل زواره حاليًا برسالة تقنية مفادها أن “السيرفر مشغول الآن.. يرجى المحاولة في وقت آخر”.