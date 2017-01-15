الصندوق العقاري : لا فرق بين الرجال والنساء في البرامج التمويلية

المواطن – الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية أنه لا فرق بين الرجال والنساء في التقديم على البرامج التمويلية التي يقدمها الصندوق.

وأكد الصندوق العقاري أن التمويل الذكي يستهدف الشريحة الأكثر احتياجاً في المملكة.

وتضمنت حزمة البرامج السكنية، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان اليوم، صدور أرقام جديدة لقروض من الصندوق العقاري تصل إلى 85 ألف قرض.

وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت اليوم أولى دفعات برنامج “سكني” الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة.

وتشمل المنتجات 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

وكان الصندوق العقاري للتنمية قد أهاب بالمواطنين تحديث البيانات لمن هم على قوائم الانتظار وذلك للاستفادة من البرامج التمويلية الجديدة.