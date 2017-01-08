الصين تبني أعلى تلسكوب في العالم لمتابعة جاذبية الكون

المواطن – نت

تقوم الصين حالياً ببناء أعلى التلسكوبات في العالم ارتفاعاً في إطار مشروع لإقامة مرصد في إقليم التبت، لمتابعة موجات الجاذبية في الكون، في محاولة لاكتشاف المزيد عن الانفجار العظيم ونشأة الكون.

ووفقاً لكبير الباحثين بالمراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم ياو يونج هيانج ، فقد تم بالفعل البدء في تنفيذ أول مرحلة من المشروع، وذلك ببناء أول تلك التلسكوبات، والذي من المتوقع أن يكون جاهزاً للعمل بحلول عام 2021 ، ليقوم بمهمته في رصد وجمع بيانات دقيقة عن موجات الجاذبية البدائية في النصف الشمالى من الكرة الأرضية.

والتلسكوب الذي أطلق عليه اسم “نجارى رقم 1” يتم إقامته على ارتفاع 5،250 متراً فوق مستوى سطح البحر على بعد 30 كيلومتراً من بلدة “شيتشوانخه” في جنوب محافظة نجارى بإقليم التبت.

وقال ياو إن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن بناء سلسلة من التلسكوبات، التي يطلق عليها اسم “نجارى رقم 2″، والتي ستقع على ارتفاع 6000 متر فوق مستوى سطح البحر، موضحاً أنه لم يتم تحديد إطار زمني بالنسبة لاكتمال تلك المرحلة، لافتاً إلى أن الميزانية المقدرة للمشروع بمرحلتيه تبلغ 130 مليون يوان (18.8 مليون دولار أمريكي)، مشيراً إلى أن المشروع يتم بناؤه في إطار مبادرة من قبل العديد من المؤسسات العلمية الصينية، من ضمنها معهد فيزياء الطاقة العالية والمراصد الفلكية الوطنية الصينية ومعهد شنغهاى للميكروسيستم وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن الصين بدأت في 25 سبتمبر الماضي تشغيل أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم، التلسكوب “فاست”، ليتمكن بهذا العلماء من البحث عن أي علامات للحياة خارج المجرة ودراسة واستكشاف نشأة الكون، وذلك في نهاية ناجحة لعملية بناء هذا المشروع العلمي الضخم الذي استغرق حوالي خمس سنوات وتكلف نحو 1.2 مليار يوان (180 مليون دولار أمريكي).

ويقع تلسكوب “فاست” في مقاطعة قويتشو في جنوب غرب الصين ويبلغ قطر عدسته الكروية خمسمائة متر، أي أن مساحة منطقة استقباله تبلغ 30 ملعباً لكرة القدم.

وطبقاً لتصريحات كان أدلى بها بنغ بو، نائب مدير مشروع “فاست” في عام 2015 فإن العلماء يعتقدون أن حافة الكون تبعد عنا 13.7 مليار سنة ضوئية، وحيث إنه من خلال “فاست” يمكننا أن نرى 11 مليار سنة ضوئية فإن ذلك يكون قريباً جداً من حافة الكون‪.