الصين تعلن حظر لعبة (بوكيمون جو)

المواطن- نت

أعلنت السلطات الصينية حظر لعبة “بوكيمون غو” الشهيرة في البلاد، بحجة تشكيلها تهديداً للأمن. وقال بيان صادر عن إدارة الصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون الصينية، أمس الثلاثاء، إنها لن تصادق على التطبيقات المتنقلة التي تستخدم في متابعة المواقع الثابتة، والتي تشكل تهديداً للأمن الشخصي، والنقل والمعلومات الجغرافية.وأشار البيان إلى أن تحليلاً أمنياً أجرته المؤسسة على تطبيقات الألعاب، وأنه لن يتم السماح بعد ذلك بلعبة بوكيمون غو، والتطبيقات المشابهة، وبتطوير المصانع التكنولوجية لها في البلاد.

وتعتمد فكرة الجذب الرئيسية للعبة “بوكيمون جو”، التي يلعبها الأشخاص عبر الهواتف الذكية، على أن اللاعب يبحث عن “البوكيمون”(شخصيات كرتونية) ويصطاده من خلال التجول والمشي في العالم الحقيقي من حوله، حيث تعتمد اللعبة على كاميرا الهاتف، بشكل يتيح مشاهدة “البوكيمون” في البيئة المُحيطة للمُستخدم عبر شاشة الهاتف، ومن ثم اصطياده من خلال رمي كرة افتراضية عليه.