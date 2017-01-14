الظفرة الإمارتي ينفي إعارة عمر خريبين‎ لنادٍ سعوديّ

المواطن- حسان الصالحي

نفى نادي الظفرة الإماراتي الأخبار المتداولة حول إعارة لاعبه السوري عمر خربين لأي نادٍ، مؤكدًا بأن النادي أغلق أبواب التفاوض حتى نهاية الموسم.

وأشار النادي بأنه فضّل تمسكه باللاعب؛ لعدة أسباب ومن ضمنها توصية الجهاز الفني للفريق، مضيفًا بأن الظفرة يحتاج لجهود كل لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة ومن ضمنهم خربين.

وكانت أنباء تواترت خلال الساعات القليلة الماضية عن أنّ نادٍ سعودي قدّم عرضًا رسميًّا لنادي الظفرة الإمارتي طلب فيه خدمات المهاجم السوري عمر خريبين من نادي الظفرة الإمارتي بالإعارة حتى نهاية الموسم، وهو ماتم نفيه من قبل الظفرة.