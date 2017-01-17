العتيبي يكشف لـ”المواطن” قصة العويس مع الهلال !

المواطن ـ محمد سلام



كشف وكيل اللاعبين، أحمد العتيبي، في تصريح خاص لـ”المواطن”، أن الحارس الدولي في نادي الشباب، محمد العويس، تم عرضه من قبل للانضمام إلى نادي الهلال عن طريق منظم البطولات أبو عبيدة محمد، لكن المسؤول في الزعيم خلال هذه الفترة رفض دخول العويس في تدريبات الفريق.

وأوضح العتيبي لـ”المواطن” أن أبو عبيدة أحضر العويس لتدريبات الهلال، وأخبر المسؤولين في الزعيم بأنه حارس ممتاز ومستقبل كبير في الكرة السعودية، لكن المسؤول الهلالي رفض دخول العويس للتدريبات، وطالبه بالحضور في اليوم التالي، وهو ما أغضب الحارس الدولي.

وأضاف: “بعد رفض انضمامه للتدريبات، العويس غضب كثيراً، وقال لا أريد اللعب مع الهلال، وأعاد أبو عبيدة طلبه للمسؤول الهلالي “دخلوه وشوفوه”، لكنه قال يأتي غداً إذا أراد، ليذهب العويس دون رجعة”، ورفض العتيبي ذكر اسم المسؤول الهلالي الذي رفض إعطاء الفرصة للعويس.

جدير بالذكر أن العويس رفض خلال الفترة الماضية محاولات إدارة الشباب لتجديد عقده، وتؤكد المصادر أن الأهلي والهلال يريدان ضم الحارس المميز.