العثور على كنز ذهبي داخل بيانو

المواطن - وكالات

عُثر على كمية كبيرة من الذهب داخل بيانو قديم، حيث كشف مُلاك هذا البيانو عن “الكنز” فور عثورهم عليه، وتم الاحتفاظ به حاليًا في مكانٍ آمن وغير معروف.

وأوضح الخبراء أن هذا الكنز وُضع عمدًا داخل البيانو، الذي صمّمه Broadwood & Sons of London، فيما لم يفصحوا عن تفاصيل القطع الذهبية المكتشفة، في حين أن عمليات البحث جارية للعثور على ملاك الكنز الأصليين.

وصرّح بيتر ريفيل، عالم الآثار في المتحف البريطاني، قائلًا: “نحن نحاول الوصول إلى أصحاب الكنز المحتملين الأصليين، حيث لا يعرف ملاك البيانو الآن ما الذي عليهم فعله، خاصةً بعد أن أحضروا الكنز إلى المتحف”.

وشدّد ريفيل على أن هذا الكنز غير عادي، ويتكوّن معظمه من الذهب، كما يبدو وكأنه أُخفي عمدًا ضمن البيانو في السنوات الـ 110 الماضية.