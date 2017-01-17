العثور على 12 مقبرة فرعونية بمصر يعود تاريخها لـ3500 عام

المواطن – القاهرة

اكتشفت بعثة سويدية تعمل في التنقيب عن الآثار جنوب مصر وجود 12 مقبرة جديدة يرجع تاريخها إلى عصر الدولة الحديثة، أي نحو 3500 عام في عهدي الملكين تحتمس الثالث وأمنحتب الثاني.

وقالت وزارة الآثار المصرية في بيان إن المقابر المكتشفة من قبل بعثة جامعة ليند السويدية في منطقة جبل السلسلة، تضم بقايا هياكل عظمية ورفات حيواني، ومن الممكن أن تساعد الخبراء في الكشف عن مدى التقدم الطبي والرعاية الصحية خلال تلك الفترة المبكرة من تاريخ مصر.

وقال نصر سلامة، مدير عام آثار أسوان والنوبة: “استُخدم البعض من المقابر المكتشفة لدفن الحيوانات، وهي تتكون من غرفة أو غرفتين. وعُثر داخل عدد منها على أجزاء من توابيت حجرية وفخارية”.

يرأس بعثة التنقيب السويدية كل من ماريا نلسون، وجون ورد منذ عام 2012. ويذكر أن فريق البحث كشف عن بعض الآثار وعدد من الأماكن التي كانت مخصصة لتربية الحيوانات.

وصرحت الباحثة نلسون بأن البعثة ستجري الدراسات والأبحاث اللازمة لمعرفة المزيد عن وظيفة تلك المقابر.