“العجيب” يخصص 250 ألف ريال للمتفوقين علمياً من قبيلته

المواطن – الرياض

في بادرة متميزة قدَّم فايز العجيب مبلغ 250 ألف ريال كجائزة سنوية للتفوق العلمي لأبناء قبيلة” السوطة”، وذلك بهدف التشجيع على التفوق في مختلف المجالات العلمية التي تخدم الوطن.

ومن المقرر أن يتم تكوين لجنة لإعداد المعايير اللازمة ووضع آلية لاختبار المتفوقين ومنح الجوائز في التخصصات العلمية المختلفة.

وأكد “العجيب” أن هذا المشروع من المشاريع الحيوية ومن الواجبات الوطنية علينا لتشجيع الشباب والفتيات على التفوق في جميع المجالات، والذي بدوره سينعكس على المجتمع باعتبار أن التشجيع واجب على الجميع، لافتاً إلى أنه يطمح أن تحقق الجائزة أهدافها.

من جهة أخرى كرّم “العجيب” الشبل فايز عبدالله السواط، الحاصل على المركز الثاني في بطولة الرياضيات على مستوى العالم، بمبلغ 20 ألف ريال، وجهاز آيفون؛ تقديراً منه لجهوده وتفوقه، كما قدم هدايا لوالدي الطالب المتفوق.