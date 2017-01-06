العزوف عن شراء الأراضي وركود العقار يخفض أسعار مواد الكهرباء والسباكة 30%

المواطن -الرياض

انخفضت أسعار مواد السباكة والكهرباء وإكسسوارات البناء الأخرى في شهري نوفمبر وديسمبر بنسبة 30 في المائة، بعد أن ارتفعت أسعارها في شهر أكتوبر بنسبة 10 في المائة، كما شهد الأسمنت انخفاضاً في سعره بمقدار ريال إلى ريال ونصف للكيس الواحد، وفقاً للمهندس محمد الربيش؛ المحكم الدولي في مواد البناء والتشييد.

وأضاف الربيش أن شهري أكتوبر وسبتمبر الماضيين شهدا انخفاضاً في أسعار مواد البناء الأساسية خاصة الحديد، ليعود بعد ذلك إلى الارتفاع في الشهرين الأخيرين من العام الماضي وفقاً لـ “الاقتصادية”.

وأضاف أن سعر الحديد في السوق المحلية مرتبط بالسعر العالمي، على خلاف بعض الدول كمصر التي يكون سعر الطن فيها موحدا ومربوطا بالدولار، علاوة على عامل الكمية، حيث مَن يشتري عشرة أطنان لن يحصل على السعر الذي يحصل عليه من يشتري 50 طناً.