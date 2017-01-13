العشبي: انشقاق القبائل اليمنية عن صفوف الانقلابيين مستمر

المواطن – الرياض

أكّد رئيس مجلس قبائل أرحب اليمنية “الشيخ حمود العشبي” أن الجيش اليمني حقق انتصارات كبيرة جدًا خلال فترة وجيزة، مع انهيارٍ كامل في صفوف الانقلابيين.

وأضاف العشبي، في مداخلةٍ مع قناة “الإخبارية” السعودية، أن انشقاق القبائل اليمنية عن صفوف الانقلابيين مستمر، لافتًا إلى أن أغلب القبائل اليمنية مع الحق والشرعية.

ومن جهةٍ أخرى، تتواصل انتفاضة القبائل اليمنية العريقة في وجه الحوثي وميليشياته الإجرامية المدعومة من المخلوع صالح، وقوات الحرس الجمهوري التابعة له.

وفي هذا السياق، انتفضت قبيلة حاشد اليمنية الكبيرة في وجه ميليشيا الحوثي، وذلك بعد تعمّد أحد المجرمين الحوثيين قتل الشيخ “عبد الله الغولي”، وهو أحد مشايخ قبيلة حاشد الكبار، ودعت إلى طرد تلك الميليشيات من أراضيها.

وطالب أفراد القبيلة، التي يبلغ تعدادها – حسب تقديرات سابقة – 3 مليون فردًا، بينهم 300 ألف عنصرًا مسلحًا، بالرد على هذا الاعتداء السافر من ميليشيا الحوثي التي تعمّدت إهانة وإذلال القبيلة بقتل أحد شيوخها، مؤكّدين أن السكوت عن هذه الحادثة هو أمر معيب وشائن لسمعة القبيلة.