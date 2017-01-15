العقاري يضع حلولاً عاجلة لإقراض نحو 400 ألف مواطن

المواطن – الرياض

كشفت مصادر مطلعة عن استحداث الصندوق العقاري للتنمية عدة آليات وبرامج تتناسب مع توجهه الجديد للتحول إلى مؤسسة استثمارية، وتضع حلولاً عاجلة لإقراض 413 ألف شخص مسجلين على قوائم الانتظار تبلغ قيمة قروضهم نحو 206 مليارات ريال.

وأوضحت المصادر أن الصندوق وضع خطة للانتهاء من طلبات جميع المسجلين على قوائم الانتظار خلال مدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، وفقاً لـ”الجزيرة”.

وأشارت إلى أن إدارات التحصيل تسعى لحل أزمة المتعثرين في سداد القروض المصروفة التي تزيد على 30 مليار ريال؛ حيث تم التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لحث منسوبيها المقترضين على السداد، أو أن يلجأ الصندوق للطرق القانونية، بعد أن تم حصرهم بنحو 125 ألف مقترض.