العلماء يواجهون الملاريا ببعوض معدلٍ وراثيًّا

المواطن – وكالات

كشف علماء عن أنهم يعملون الآن على مشروع بيولوجي جديد يدعى “gene drive”، وفكرة هذا المشروع تعتمد على قيامهم بتعديل “جين” معين سيعملون على حقنه في بعض أنواع من الحشرات، وهذا الجين سيساعد إيجاد سلالات “محدودة الخصوبة” من بعوض الملاريا، ما سيؤدي مع مرور الزمن إلى انقراض هذا النوع من البعوض الناقل لمرض الملاريا.

وقالوا: “إن احتمال انتقال هذا الجين المعدل عبر الأجيال المتعاقبة من البعوض قد يصل إلى 50%، فالتقنية التي يعملون عليها تساعد على استنساخ هذا الجين عبر الأجيال المختلفة من الحشرات أو الكائنات الأخرى”.

وأكد العلماء أن فكرة المشروع الجديد قابلة للتحقيق ولاقت موافقة من قبل جميع الأطراف الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي التي اجتمعت في المكسيك، لكن بعض الأطراف أبدت قلقها من استخدام هذه التقنية في مجالات أخرى، الأمر الذي قد يتسبب في كوارث بيئية.