العمل تستجيب لـ”تغريدة” وتنهي معاناة عامل في الرياض

المواطن – الرياض

تفاعل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع تغريدة مواطن، كشف فيها عن معاناة عامل يسكن في سكن غير لائق لا تتوفر فيه وسائل الحماية من البرد، حيث باشرت فرقة تفتيشية من مكتب عمل الرياض الحالة ووقفت على موقع الحدث.

واتضح أن العامل مكلف بالحراسة على أحد مواقع صيانة الطرق، ليتم استدعاء وكيل المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية في حق الشركة وتوقيعها تعهدًا بعدم تكرار المخالفة، وتم على الفور تأمين سكن مناسب ولائق للعامل.

وتعد هذه الحالة هي الثانية خلال أيام التي تساهم فيها ملاحظات المواطنين في تحسين مستوى السكن للعمال، من خلال الاستجابة الفورية من مسؤولي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلًا بمكتب العمل الذي يشدد على القطاع الخاص على أهمية توفير سكن مناسب للعمالة التي تعمل بالطرق لكي تتمكن من أداء مهامها بفعاليّة.