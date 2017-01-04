العيادات التخصصية تقدم اللقاحات والتطعيمات لـ 184 طفلاً سورياً

المواطن – واس



تعاملت عيادة التطعيمات التابعة للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري مع 184 طفلاً سورياً قدمت لهم اللقاحات والتطعيمات كعلاج وقائي طبي خلال الأسبوع 208 منذ بدء تقديم الخدمات في مخيم الزعتري حيث يأتي هذا العمل ضمن أحد أهم البرامج التي تطلقها الحملة ضمن المحور الطبي الوقائي الذي يحمل عنوان “شقيقي صحتك تهمني”.

وأفاد المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن الحملة الوطنية السعودية ما زالت مستمرة في تنفيذ مشروع “شقيقي صحتك تهمني” لما له من حاجة ماسة والذي تؤكده الدراسات الميدانية التي يتم إجراؤها بشكل دوري لتحديد أبرز الأمراض المعدية والخطيرة والحد من انتشارها خصوصاً الأطفال منهم بسبب ضعف المناعة ، مضيفاً أن برنامج “شقيقي صحتك تهمني ” يتم تنفيذه داخل العيادات التخصصية السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية والمنظمة الدولية للهجرة “IOM” .

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة السعودية مستمرة في تقديم برامجها الإنسانية في مختلف المحاور الطبية والغذائية والإيوائية والموسمية والاجتماعية والتعليمية بناء على دراسات مستمرة لبيئة اللجوء للأشقاء السوريين وما تتطلبه من احتياجات إغاثية ضرورية تكون عوناً لهم في هذه الظروف الصعبة والعمل على تأمينها لينعموا بحياة كريمة.