“العيبان” يستعرض تجربة المملكة لمكافحة الفقر مع مسؤول أممي

المواطن – الرياض

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان بمكتبه اليوم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان للمملكة العربية السعودية، البروفيسور فيليب ألستون، وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان

وبيَّن العيبان خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها الهيئة والإجراءات المتبعة في تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان كما تطرق الجانبان إلى التعاون القائم بين المملكة والأمم المتحدة في عدد من المجالات.

واستعرض الدكتور العيبان خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في دعم قضايا حقوق الإنسان، إضافة إلى ما تقدمه المملكة من دعم لنصرة القضايا العادلة في العالم.

وأشار الدكتور العيبان إلى التطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية، وفق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء المملكة والمقيمين فيها.