العين ينسحب من صفقة ناصر الشمراني.. وهذا النادي هو البديل!

المواطن ـ محمد سلام

قرّرت إدارة نادي العين الإماراتي صرف النظر نهائيًا عن التعاقد مع مهاجم نادي الهلال، ناصر الشمراني، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت المصادر أن إدارة العين لم تتفق مع الشمراني على المقابل المادي، وهو ما جعلها تنسحب من الصفقة، لا سيما بعد التعاقد مع المهاجم الإيفواري، يانيك بولي.

وأشارت إلى أن نادي الوحدة الإماراتي دخل على خط المفاوضات لكسب خدمات ناصر الشمراني بعد تعثّر انتقال اللاعب للعين بسبب عدم الاتفاق على الأمور المالية.

والجدير بالذكر أن العلاقة كانت قد توتّرت بين مدرب الهلال، رامون دياز، وناصر الشمراني بسبب عدم الاعتماد عليه بشكلٍ أساسي في مباريات الزعيم السابقة لعدم اقتناعه به، وعدم جديّته في التمارين، خاصةً وأن دياز قد أخبره عدة مرات ببذل جهد أكبر، وأداء تمارينه بشكلٍ أفضل برفقة زملائه اللاعبين.

وطلب مهاجم الهلال من الجهاز الفني والإداري بنادي الهلال إجازة عن التمارين اليومية للفريق من أجل النظر في العروض المقدّمة له، وتحديد مصيره في الأيام المقبلة بعد رغبته في الانتقال، ومنح الأرجنتيني رامون دياز اللاعب إجازة تمتد حتى يوم الجمعة المقبل، بينما سيتم عودته للتمارين في حال عدم انتقاله إلى نادٍ آخر.