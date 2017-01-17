الغذاء والدواء تحذّر من دواءَيْن للضعف الجنسي بحوزة باعة جائلين

المواطن – الرياض

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من مستحضر يسوقه باعة متجولون ومواقع إلكترونية على أنه “طبيعي من خلاصة سمك القرش وفعّال في معالجة الضعف الجنسي”، مشيرة إلى أن المستحضر مغشوش بمادتين دوائيتين، إحداهما لا تستخدم إلا بوصفة طبية.

وأوضحت “الهيئة” أن مفتشيها رصدوا مستحضر (SHARK EXTRACT Tablet)، الذي اتضح أنه غير مسجل، ويحمل ادعاءات مضللة، وجرى غشه بمواد دوائية، ويسوق من باعة متجولين ومواقع على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على أنه مستحضر طبيعي مكون من خلاصة سمك القرش وخالٍ من المواد الدوائية وفعّال لمعالجة الضعف الجنسي.

وأكدت الهيئة أن هذا الادعاء مضلل وليس له أي أساس من الصحة، إذ أظهرت التحاليل غش المستحضر بمادة “SILDENAFIL” الدوائية التي لا تستخدم إلا بموجب وصفة طبية، وتحت إشراف طبي، خصوصاً لمرضى القلب والضغط وكبار السن، إضافة إلى غش المستحضر بمادة “PARACETAMOL” الدوائية التي تستخدم خافضةً للحرارة ومسكنةً للألم.

وأوصت “الهيئة” المستهلكين بتجنب استخدام هذ المستحضر، والتخلص مما لديهم من عينات، مشددة على أنها لم تأذن بفسح هذا المستحضر، وتتخذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع دخوله إلى المملكة.

وأكدت ضرورة تجنب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لديها، مشيرة إلى إمكانية معرفة المستحضرات المسجلة عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، والتحقق من وجود رقم التسجيل الخاص بالهيئة على عبوة المستحضر.

وأهابت “الغذاء والدواء” بالمستهلكين إبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية عن طريق:

الرقم المجاني: 8002490000 ، أو مركز الاتصال الموحد: 19999.