“الغيرة” تدفع رجلًا لعدم الحديث مع زوجته 20 عامًا

المواطن – وكالات

ناقش برنامج تليفزيوني، مشكلة غريبة بعض الشيء، لرجل امتنع عن الحديث مع زوجته لمدة عقدين كاملين واكتفى بالإيماءات فقط.

وعلى الرغم من أن التفاهم وجذب أطراف الحديث من الأساسيات المهمة في الحياة الزوجية، لكن لم يلفظ “أوتو” كلمة واحدة مع زوجته كاتاياما لأكثر من 20 عامًا.

وأوضح موقع ميرور أن السبب وراء صمت الزوج الياباني هو الغيرة من اهتمام زوجته بأطفالهما الثلاثة، ولم تعيره اهتمامًا منذ ولادتهم، فامتنع عن الحديث معها لكنه يتحدث بشكل طبيعي مع أطفاله.

وظهرت قصة الزوجين في النور بعد أن كتب نجلهم البالغ من العمر 18 عامًا “يوشيكي” إلى برنامج تليفزيوني ليطلب مساعدته للم شمل عائلته، مؤكدًا أنه لم يسمع والديه يتبادلان أطراف الحديث أبدًا، فوالده لا يتحدث مع والدته لكن الأم تتحدث عادة معه، حيث يتكفي بالإيماء فقط.

فيما كشف الأب في البرنامج التليفزيوني، الذي تم تصويره في مدينة نارا جنوب اليابان، أسبابه التي دفعته للامتناع عن الحديث مع زوجته، وقال: إنها لم تعطيه الاهتمام الكافي، فعندما ولد أطفالهما الثلاثة انشغلت في تربية الأطفال، وشعر بالغيرة.