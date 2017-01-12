“الفاخري” بعد #أم_تريد_بنتها_بحضنها :دورنا المطالبه بتطبيق العقوبات

المواطن _ وليد الفهمي_ جدة

تعليقا على مقطع الطفلة المعنفة من قبل والدها ، أكد الامين العام للجمعية الوطنية لحقوق الانسان المستشار القانوني خالد الفاخري ان دور حقوق الانسان هو المطالبه بتطبيق العقوبات بحق المعنف ومحاسبة الفاعل أو أي شخص يرتكب مخالفه .

وبين الفاخري ان الجمعية لديها ثقه بما تقوم به الجهات المختصة من متابعة وتعقب لمخالفي النظام وفي قضايا انتهاك حقوق الطفل حيث تتولى هئية التحقيق والادعاء العام التحقيق في الجرائم التي تقع ضد الطفل والتي نص عليها نظام حماية الطفل وعند ثبوت الجرم على المتهم تكون الهيئه المدعي العام امام المحكمة المختصة للمطالبة بمحاسبة الجاني .

واكد الفاخري انه اذا ثبت أن اليد التي ظهرت بالمقطع والتداعيات الاخرى من نفس الشخص المعنف او من احد اقاربه سوف يحاسب وفق ما نصه عليه نظام حمايه الطفل حيث ان تعنيف الاطفال يعتبر جريمه.

واختتم الفاخري ان العقوبات ضد الجاني سوف تخضع لتقدير القاضي الذي سوف يصدر حكمه بالجاني وفقا لمعطيات القضيه وبما يضمن حقوق الطفل من العنف.