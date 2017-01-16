الفالح يستبعد تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بعد 6 أشهر

المواطن – الرياض

استبعد وزير الطاقة خالد الفالح تمديد اتفاق “أوبك” مع المنتجين المستقلين بعد ستة أشهر في ضوء مستوى الالتزام بالاتفاق واستعادة التوازن في السوق.

وقال الفالح للصحفيين على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي إن المنتجين سيعيدون تقييم الوضع وسيمددون الاتفاق إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف: “توقعاتي أن عودة التوازن إلى السوق التي بدأت تتحقق تدريجياً في 2016 ستعكس تأثيرها الكامل بحلول النصف الأول من العام الجاري”.

وذكر الفالح أنه يعتقد أن التمديد أمر مستبعد مشيراً إلى أن الطلب سينمو في الصيف وأن المنتجين يريدون ضمان وجود إمدادات كافية في السوق كي لا يحدث نقص أو شح.