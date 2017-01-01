الفايز يرحل عن صحيفة اليوم: كانت رحلة ثرية وممتعة

المواطن – الرياض

بعد 3 أعوام ونصف من العمل، غادر رئيس تحرير صحيفة اليوم “عبد الوهاب الفايز” مكتبه، لتصدر الصحيفة اليوم بدون اسمه للمرة الأولى.

وقال الفايز في تغريدةٍ له عبر حسابه على (تويتر): “اليوم، أبدأ صفحة جديدة بدون (اليوم) الجريدة.. عشت بين أهلي في الشرقية 3 سنوات ونصف.. تعرفت، عن قرب، على الإنسان والمكان.. كانت رحلة ثرية وممتعة”.

كما أضاف: “لن أودّع الزملاء ممن قضيت معهم أجمل الأوقات، ولن أودّع كل من دعمني وغمرني بنبل أخلاقه، الأشياء الجميلة لا تُودّع أو تُترك، إنها تبقى رصيد مودة”.

ومن المعروف أن عبد الوهاب الفايز هو عضو في مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، ويملك تاريخًا مهنيًا حافلًا بالتجارب الصحفية المميزة.

حصل عبد الوهاب الفايز على درجة البكالوريوس في الإعلام من جامعة الملك عبد العزيز في جدة عام 1986 م، ثم حصل على دورة تدريب مكثّف في الصحافة والاقتصاد من الجامعة الأمريكية واشنطن – دي سي في عام 1990-1991 م، وفي العام 1993م، نال درجة الماجستير في الإعلام (اتصال تنظيمي) من جامعة هورد واشنطن – دي سي.

عمل الفايز مراسلًا ومحررًا لجريدة الرياض عام 1993م – 1994 م، ثم كاتبًا لزاوية بها، ومديرًا للتحرير في الفترة من 1994م وحتى ديسمبر عام 2002م، وفي العام 2003م، عمل مسؤولًا للتحرير في مكتب جريدة الشرق الأوسط في الرياض، إضافة إلى كونه كاتبًا لزاويةٍ صحفية و ترأس صحيفة الاقتصادية .