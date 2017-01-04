الفتح يرفض الاستسلام والأزمة تشتعل بسبب إلتون

المواطن ـمحمد سلام



كشفت مصادر مُطلعة أن نادي الفتح سيصدر خلال ساعات بيانًا رسميًّا للتعليق على إعلان نادي القادسية التعاقد مع اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه، وأوضحت أن النموذجي متمسك بقرار لجنة الاحتراف بعدم قانونية توقيع إلتون لأي نادٍ سعوديٍّ إلا بالرجوع للفتح.

من جانبه، قال مدير الاحتراف في الفتح خالد السعود: “جمهور الفتح الحبيب ناموا قريري العين، خلفكم رجال، ولن يدخل السعودية بدون موافقتنا انتهى”.

هذا وكانت إدارة نادي القادسية قد حصلت على توقيع اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه، محترف النصر والفتح السابق، وذلك بحسب ما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، حيث قال: “تعاقدت الإدارة مع البرازيلي إلتون خوزيه، وكانت إدارة النادي قد وقعت مبدئيًّا بعقد ملزم مع اللاعب في شهر نوفمبر الماضي قبل يومين من صدور تعميم لجنة الاحتراف بخصوص اللاعب، وذلك بعد توصية من المدير الفني البرازيلي هيليو أنجوس”. وأوضحت: “إدارة القادسية لم تتقدم على هذه الخطوة إلا بعد الرجوع إلى 3 محاميين دوليين، حيث أكدوا بعد الاطلاع على كل المستندات واللوائح المحلية والدولية مع سلامة موقف اللاعب في فسخ عقده السابق بسبب مشروع جراء تأخر مستحقاته، وانتهاء علاقته التعاقدية في الدوري السعودي منذ صدور بطاقته الدولية لمصلحة نادي مسيمير القطري”. جدير بالذكر، أن إلتون كان قد لعب في الفتح منذ عام 2011 وحتى نهاية الموسم الفائت، حينما اختلف مع إدارة الفتح حول مستحقاته المالية، ما دعاه إلى رفض البقاء في النادي والتخلف عن معسكر الفريق الأول في فترة الاستعدادات الصيفية.



