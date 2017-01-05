الفريدي يُعلنها للنصراويين: خبرهم كاذب

المواطن ـمحمد سلام

نفى نجم نادي النصر، أحمد الفريدي، صحة ما نشرته صحيفة اليوم حول قرار اللاعب بعدم العودة إلى تدريبات الفريق بعد نهاية فترة الإجازة؛ وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وقال الفريدي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “ نشر هذا اليوم خبر في صحيفة اليوم عنوانه (الفريدي لـ النصراويين: لن أعود إلا بشرط) لذا أحببت أن أوضح أن الخبر غير صحيح إطلاقًا”.

هذا وشارك الفريدي في الموسم الحالي خلال 11 مباراة، منهم 8 بشكل أساسي، بمعدل دقائق 750 دقيقة، ولم يحرز اللاعب أي هدف واكتفى بصناعة هدف وحيد وحصل على إنذارين.