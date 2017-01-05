الفصول الأربعة تلتقي غدًا في حديقة الأمير سعود في الظهران

المواطن-عامر عسيري- الظهران

المواطن – الرياض

يفتتح المشرف على فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية عبداللطيف بن محمد البنيان، غدًا الجمعة، معرض الفصول الأربعة 4season، الذي تقيمه مؤسسة قنوات المستقبل لتنظبم المعارض والمؤتمرات بحديقة الأمير سعود بن نايف بالظهران.

وقالت رئيسة مؤسسة قنوات المستقبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات سيدة الأعمال، منال بنت يوسف الجغيمان، إن فصول العام الأربعة سوف تلتقي على أرض حديقة الأمير سعود بن نايف بالظهران، ليقدم العديد من المعروضات والفعاليات، منها هدايا للزوار، أيضًا مساحة مخصصة للأطفال ومجلس إعلامي لتغطية فعاليات المعرض.

يذكر أن المعرض يستمر إلى يوم السبت 09 ربيع الثاني 1438 الموافق 07 يناير 2017م، وهو المعرض الأول للشركة في عام 2017.