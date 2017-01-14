الفقيد الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز في سطور

المواطن – الرياض

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

والأمير محمد الفيصل هو الابن الثاني للملك فيصل ومتزوج من ابنة عبد الرحمن عزام باشا أول أمين عام لجامعة الدول العربية وأنجب منها الأمير عمرو والأميرة مها والأميرة ريم.

ولد الأمير محمد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود في الطائف عام 1356 هـ/ 1937م، وهو الابن الثاني للملك فيصل، وأمه هي الأميرة عفت الثنيان آل سعود.

نشأ محمد الفيصل في كنف الملك فيصل ووالدته عفت الثنيان ودرس في المدرسة النموذجية بالطائف وعندما تخرج فيها ألحق بمدرسة هن سكوول (Hun School) في ولاية نيو جيرسي الأمريكية ثم دخل جامعة منلو بولاية كاليفورنيا التي تخرج فيها بشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1964.

تولى في عام 1379 هـ/1959 م منصب رئيس مطار الرياض القديم حتى عام 1387 هـ/1967 م ، و عينه والده وكيل وزارة الخارجية وبقي فيها حتى عام 1391 هـ/1971 م وفي نفس العام تولى منصب أمين مؤسسة الفيصل وبقي فيها إلى عام 1396 هـ/1976 م عندما قرر تركها، وبعد ذلك تولى منصب رئيس الهيئة العامة لتحلية المياه المالحة في عهد الملك خالد.

يُعَدُّ الفقيد أحد أبرز أعلام الاقتصاد الإسلامي ورواده الأوائل، حيث تفرغ بعد مناصبه الرسمية لهذا النشاط؛ حيث أسس شركة دار المال الإسلامي(وهي الشركة الأم لقرابة 55 بنك وشركة استثمار في مختلف أنحاء العالم) وبنك فيصل الإسلامي المصري في القاهرة ومصرف فيصل الإسلامي في البحرين، وبنك فيصل السودان، وبنك فيصل المحدود بباكستان والشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي -وهي الذراع الاستثماري النشط للمجموعة-وشركة سوليديرتي للتكافل بالبحرين ولها فروع متعددة في جميع أنحاء العالم. كما يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد العالمى للمدارس العربية الإسلامية الدولية منذ إنشائه عام 1976م إلى الآن. كما إنه يمتك ويشارك في العديد من الشركات المالية والاستثمارية والبنوك وهي على سبيل المثال لا الحصر: بنك إثمار بالبحرين، ومؤسسة فيصل المالية بسويسرا، ومؤسسة فيصل المالية بهولندا، ومؤسسة فيصل المالية لوكسمبورغ.