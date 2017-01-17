الفيصل لمسؤولي منطقة مكة: سمعتم مطالب الأهالي فحققوها

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أن إمارة المنطقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تحضّر لمشروع تنموي خلال السنوات المقبلة.

وقال الأمير خالد الفيصل، في حديثة لمسؤولي المنطقة خلال تدشين ورشة عمل تحديث استراتيجية المنطقة اليوم في جدة: ” سمعتم مطالب الأهالي فحققوها ” مضيفاً سموه ” نفخر بإنجاز بعض المشاريع ونأسف على تأخر بعضها “.

وزاد أمير منطقة مكة المكرمة: ” نستعيد اليوم ما بدأناه قبل سنوات ونحضّر لمشروع آخر للأعوام المقبلة ونتمنى أن يكون مستقبلنا أفضل من حاضرنا “.

واستعرض مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على وكالة الإمارة للتنمية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، الرؤية التنموية للمنطقة ومواءمتها لرؤية المملكة 2030، والتي تشمل نماذج للتنمية الإقليمية المقترحة للمنطقة، كذلك استعرض أهداف التنمية المستدامة والهادفة إلى التقليل من فجوات التنمية بين مراكز النمو الحضرية والقرى والأخذ في الاعتبار إمكانات التنمية المتاحة، إلى جانب العمل على تحقيق تنمية من خلال مراكز نمو مختارة عبر محاور استراتيجية معدة لهذا الخصوص.

واستعرضت ورشة العمل أهداف التخطيط الإقليمي الرامية لتحقيق تنمية متوازية ومستدامة وتوظيف المشروعات القادرة على إيجاد فرص العمل، والحد من الهجرة للمدن الرئيسية، مع الأخذ في الاعتبار توزيع استعمالات الأراضي الإقليمية ودعم مراكز التنمية.

واقترحت ورشة العمل وضع خطة وإطار عمل استراتيجي وخارطة طريق ورؤية قابلة للتنفيذ وحشد واستغلال أمثل الطاقات لتنفيذها واستغلال الموارد المتاحة لهذا الهدف.

وأوصت الورشة في جلساتها الأولى بتحقيق مواءمة فاعلة واقترحت إيجاد مشاريع تُعنى بجانب الادخار وتعزيز ودعم مشاريع التطوّع وتحديد مؤشرات الأداء، إلى جانب مراجعة تفاصيل أهداف الرؤية التنمية وتعزيز المشاريع القائمة، واقتراحات أخرى جديدة مع إحاطة الكوادر العاملة بنتائج المواءمة وانعكاساتها.

وتهدف الاستراتيجية، بحسب العرض المقدم، إلى رصد الوضع الراهن لمشاريع استراتيجية منطقة مكة المكرمة بالإضافة إلى الأنظمة والعمليات القائمة، ومواءمة الرؤية التنموية لمنطقة مكة المكرمة مع رؤية 2030، كذلك تحديث استراتيجية منطقة مكة المكرمة لموائمتها مع رؤية المملكة.

كما تعمل الاستراتيجية على تطوير الخطة التنفيذية المفصلة لخارطة العمل المعتمدة من قبل صناع القرار بالتعاون مع القطاعات المعنية، وتطوير أنظمة التحكم والرصد وخطط التواصل بما يضمن تحقيق أهداف الرؤية التنموية المطوَّرة وتنفيذ برامجها الاستراتيجية بكفاءة.

ويمر مشروع تطوير الاستراتيجية بعدة مراحل تتمثل في عقد ورشة عمل لإشراك القطاعات في تحديث استراتيجية منطقة مكة المكرمة ومواءمتها مع رؤية 2030، ورصد الوضع الراهن للبرامج والمشاريع الاستراتيجية وتطوير الخطة التنفيذية، وأنظمة التحكم والرصد وخطط التواصل.

من جهة ثانية يزور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة غداً الأربعاء محافظة جدة، ويرأس سموه بمقر المحافظة اجتماعَ المجلس المحلي للتنمية والتطوير بالمحافظة للاطلاع على أهم المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والمتأخرة، وسبل تسريع العمل فيها.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري أن هذه الزيارة تأتي ضمن زيارات سموه السنوية لكل محافظات المنطقة حيث نفذ سموه عدة زيارات شملت محافظات بحرة والجموم والكامل وخليص.

وأكد الدوسري أن نجاح هذه الزيارات السنوية بدا واضحاً العام تلو الآخر، حيث أصبحت متابعة سموه للمشاريع واطلاعه ودعمه لتحريك المتعثر منها محركاً أساسياً للتنمية في مختلف محافظات المنطقة، وأكد الدوسري أن آخر زيارة للمحافظات كانت إيجابية وأكدت لسمو أمير المنطقة مدى التطور في تنمية المكان وبناء الإنسان خلال السنوات السبع الماضية التي زار فيها سموه هذه المحافظات.