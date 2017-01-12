الفيضانات تسقط شجرة النفق الشهيرة في كاليفورنيا

المواطن- نت

أسفرت الفيضانات التى أعقبت سلسلة من العواصف القوية التي ضربت وسط وشمال ولاية كاليفورنيا الأميركية بسقوط شجرة النفق الشهيرة فى كاليفورنيا، وهي عبارة عن شجرة سكويا عملاقة حفر فى جذعها الضخم نفق في ثمانينات القرن التاسع عشر يكفي لمرور السيارات.

ونقلت صحيفة “سان فرنسيسكو كرونيكل” عن جمعية خيرية تعنى بمتنزه “كالافيراس بيج تريز” الوطنى فى مقاطعة كالافيراس، إعلانها أن شجرة بيونير كابين التاريخية -التى تحمل اسم النفق الذى حفر فى جذعها فى ثمانينات القرن التاسع عشر قد سقطت. وذكرت الصحيفة أن شجرة السكويا سقطت جراء مياه الفيضانات وشبكة جذورها التى تمتد على السطح وعلى عمق حوالي0.6 و1.2 مترا فقط فى الأرض.

وقالت الجمعية على صفحتها على فيسبوك “وقعت شجرة بيونير كابين. هذه الشجرة النفق الرمزية والتى ستظل حية قد سحرت الكثير من الزوار.” وأضافت “غير أن العاصفة كانت أكثر مما تستطيع احتماله.”

وكانت الأراضى حول الشجرة مغمورة بالمياه جراء الأمطار الكثيفة كما يتوقع خبراء الطقس أن تغمر كميات كبيرة من الأمطار أجزاء من كاليفورنيا وجبال سيرا نيفادا.

وكان جذع الشجرة يبلغ طوله 2.4 كيلومترا وترجع تواريخ بعض الكتابات على جدران النفق داخل جذعها إلى القرن التاسع عشر. وفي السنوات الأخيرة تقول مصلحة الغابات الأمريكية إنه كان يسمح فقط للمتسلقين بالمرور في النفق.

ولم يتسن التأكد من عمر الشجرة على وجه الدقة يوم الاثنين. ويمكن لأشجار السكويا العملاقة أن تعيش أكثر من ثلاثة آلاف عام وهى معروفة بأنها اكبر الأشجار حجما فى العالم وفقا لمصلحة المتنزهات الوطنية الأمريكية.