الفيفا: زيادة منتخبات كأس العالم إلى 48 اعتباراً من 2026

المواطن – واس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم، خلال اجتماع مجلسه في مدينة زيوريخ السويسرية، زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 منتخباً بدءاً من نسخة عام 2026.

وكان الفيفا قد اقترح زيادة عدد المنتخبات في نهائيات المونديال إلى 48 منتخباً، بزيادة بنسبة 50 بالمائة عن عدد المنتخبات (32) التي تشارك طبقاً للنظام الحالي، حيث قوبل بالموافقة بالإجماع.

وطبقاً للنظام الجديد، سيجري تقسيم المنتخبات المشاركة على 16 مجموعة تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات، وبذلك يزيد عدد مباريات النهائيات على الأرجح إلى 80 مباراة بدلاً من 64 مباراة طبقاً للنظام الحالي.

وسيعلن الفيفا عن تفاصيل النظام الجديد للبطولة في ختام اجتماعات مجلس الفيفا، ولكن يتوقع أن يشهد النظام الجديد تأهل منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام خروج المغلوب، كما يتوقع أن يجري الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية في حالة انتهاء المباراة بالتعادل في دور المجموعات.