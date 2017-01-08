القاضي: الدخول على أجهزة الغير عبر الإنترنت جريمة معلوماتية

المواطن – عبدالعزيز الشهري

أوضح المحامي والمحكّم عبدالكريم بن سعود القاضي “أن الدخول عبر الشبكة المعلوماتية على أجهزة الغير تعد جريمة معلوماتية حتى وإن كان لأجل مشاهدة البيانات فقط طالما تم دون مسوغ نظامي”.

وقال القاضي لـ”المواطن“: ” كل مخالفة تقع عبر الشبكة المعلوماتية تعتبر جريمة معلوماتية بارتباطها بين أكثر من جهاز أو نظام معلوماتي لغرض الحصول على بيانات الغير والاطلاع عليها أو تبادلها عبر الشبكة ، أو الوصول إلى المعلومات، أو الرسائل، أو الصور ، وكل ما يمكن تخزينه، ونقله، وإنشاؤه من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الشبكات.

وأكد القاضي أن “الدخول غير المشروع وبطريقة متعمدة إلى أجهزة الغير ، أو المواقع الإلكترونية أو الأنظمة المعلوماتية ، أو شبكة الحاسبات بوساطة الكمبيوترات أو الأجهزة الذكية إذا صدرت هذه الممارسات من غير المصرح لهم بالدخول فيعد جريمة معلوماتية حتى ولو كان لغرض مشاهدة البيانات، ما دام أنه تم الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح”.