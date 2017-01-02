القبض على ثلاثيني أحرق مركبتين متوقفتين بالباحة

المواطن – عبدالعزيز الشهري – الباحة

أطاحت الأجهزة الأمنية بالباحة بشاب في العقد الثالث من عمره أحرق مركبتين كانتا متوقفتين بالقرب من منازل أصحابها في قرية بالعلا بالباحة، حيث تمكن رجال الأمن من القبض عليه برغم عدم توجيه الاتهام لأحد إلا أن براعة رجال البحث والتحري كشفت الجاني.

وأوضح العقيد سعد صالح طراد الناطق الإعلامي لشرطة الباحة: “تلقت غرفة العمليات بمدينة الباحة بلاغين من مواطن ومقيم مفاده تعرض مركبة كل منهما للحريق أثناء وقفها على الشارع القريب من مقر سكنهما بقرية بالعلا بمدينة الباحة ولا يتهمان أحداً في ذلك”.

وأضاف: “من خلال عمليات التحري والبحث وجمع الاستدلالات تم التوصل – ولله الحمد – للجاني الذي قام بحرق المركبتين إذ اتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر ، وقد تم القبض عليه ومن خلال سماع أقواله الأولية اعترف بقيامه بحرق المركبتين.

وبيّن أنه “اتُّخذت بحقه الإجراءات الأمنية اللازمة تمهيداً لبعثه لجهة الاختصاص لاستكمال ما تبقى من إجراءات”.