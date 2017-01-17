القبض على زوجة عمر متين قاتل الـ 49 في أورلاندو

المواطن - وكالات

قبض مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” اليوم، الإثنين، على زوجة عمر متين الذي قتل 49 شخصًا في ملهى ليلي للمثليّين في أورلاندو، يونيو الماضي، في منزلها في كاليفورنيا.

وأوضحت مصادر شرطية لوسائل الإعلام أن الزوجة كانت على علمٍ بمخطّط زوجها الإرهابي، وأنها اعتُقلت بتهمة عرقلة سير القضاء، حيث أوقفتها عناصر “إف بي آي” في ساعةٍ مبكرة في مدينة روديو، على بعد 40 كيلومترًا شمال شرق سان فرانسيسكو، بحسب المتحدّث برنتيس دانر، رافضًا إعطاء أي تفاصيل إضافية.

ووقع حادث إطلاق النار في 12 من يونيو 2016 في ملهى بالس، في أسوأ هجوم إرهابي منذ 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، حيث أسفر عن سقوط 49 قتيلًا و53 جريحًا.