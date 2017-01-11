القبض على 17 شخصًا على صلةٍ بسرقة كيم كارداشيان

القبض على 17 شخصًا على صلةٍ بسرقة كيم كارداشيان

2017/01/11
الساعة 1:51 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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باريس
المواطن - وكالات

المواطن – وكالات
قبضت قوات الأمن في فرنسا على 17 شخصًا يُشتبه في صلتهم بالسطو المسلح الذي تعرّضت له نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية “كيم كارداشيان” في أثناء إقامتها في باريس، في أكتوبر الماضي.
وأوضح مصدر شرطي إن آثار الحمض النووي التي وُجِدت على الأربطة البلاستيكية، التي استخدمت لتقييد معصمي كارداشيان، تخص شخصًا قاد بدوره إلى القبض على شبكةٍ أوسع بكثيرٍ من المشتبه بهم، فجر الإثنين، ومعظمهم شخصيات معروفة في عالم الجريمة بفرنسا.
ويتم استجواب المعتقلين في مقرٍ للشرطة، في باريس، منذ الحملات التي جرت، فجر الإثنين، في جنوب شرقي فرنسا، ومنطقة باريس الكبرى.


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