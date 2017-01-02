القبض على 3 أشخاص سلبوا وافداً بالجوف

المواطن – متعب النماصي – الجوف

ألقت شرطة الجوف القبض على ثلاثة أشخاص سلبوا وافداً عربياً بعد دخولهم لمقر سكنه والاعتداء عليه.

و ذكر الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس أن وافداً من جنسية عربية بالعقد الثالث من العمر تقدم لمركز شرطة العزيزية بسكاكا مبلغاً عن قيام ثلاثة أشخاص ملثمين (مجهولين) بالدخول عليه بمقر سكنه والاعتداء عليه وسلب مبلغ مالي منه.

وأضاف النومس: “بفضل من الله تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الجوف من التعرف على الجناة والقبض عليهم وهم ثلاثة أشخاص في العقد الثاني من العمر ، وأقر أحدهم بارتكاب الحادثة مع الآخرين وجرى إيقافهم وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام”.

وذكر النومس أن شرطة منطقة الجوف تؤكد وتحذر كل من يحاول المساس بأمن وسلامة المواطن والمقيم بأنها ستكون له بالمرصاد.