القرشي: بيانهم مضحك !

المواطن ـ محمد سلام

وجَّه الناقد الرياضي سامي القرشي، انتقادات حادة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد البيان الذي أصدره بخصوص قضية اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه، حيث وصفه بأنه بيان مضحك، وجاء من أجل رفع الحرج عن رئيس لجنة الاحتراف عبدالله البرقان.

وقال القرشي حول بيان اتحاد الكرة: “بيان اتحاد القدم بخصوص إلتون وتشكيل لجنة لذلك قرار مضحك، يهدف لرفع الحرج عن البرقان وتأكيد تسجيل اللاعب عملية تجميل لفرد على حساب اتحاد! “.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدر بياناً رسمياً بخصوص قضية اللاعب البرازيلي ايلتون جوزيه ونادي الفتح بعد توقيع اللاعب الرسمي لنادي القادسية.

وجاء البيان كالتالي: “بناءً على المطالبة التي تقدم بها نادي القادسية لتسجيل اللاعب البرازيلي التون خوزيه خلال فترة الانتقالات الحالية، وما صاحبها من شكوى ضد اللاعب من نادي الفتح، وفي سبيل الوصول إلى حل جذري للمشكلة وفقاً للوائح والأنظمة، وبناءً على ما رفعه رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لسعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت بخصوص قضية اللاعب، فقد وجه سعادة رئيس الاتحاد بتشكيل فريق عمل مكون من الأمين العام للاتحاد ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالإضافة إلى محكم قانوني دولي، وذلك لدراسة هذه القضية من مختلف جوانبها النظامية والقانونية والرفع لرئيس الاتحاد في مدة أقصاها أسبوع”.

ويؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم حرصه على حقوق جميع الأندية واللاعبين بما تكفله أنظمة وقوانين رياضة كرة القدم، مشدداً على اهتمامه وعنايته بقضايا الأندية الرياضية الداخلية والخارجية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع لما فيه مصلحة الكرة السعودية.