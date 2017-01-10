القرشي: ٩٨٠ مليون ريال أرباح متوقّعة لنقل الحجّاج هذا العام

المواطن – مكة المكرمة

أكّد عضو لجنة الحج في الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، وعضو لجنة النقل سابقًا “محمد سعد القرشي” أن رفع الطاقة الاستيعابية للحجّاج بموسم حج هذا العام 1438، ورفع أعداد الحجّاج من الداخل والخارج بما يتّفق والضوابط المنظمة لذلك، وتمكين الدول الإسلامية الراغبة في رفع أعداد حجّاجها هذا العام، سوف تساهم في زيادة أعداد حافلات نقل الحجّاج لهذا العام بنحو ٣٠ ألف حافلة من الداخل، وأكثر من ٤٠ ألف حافلة من مصر والأردن.

وأضاف أنه دخلت السوق، هذا العام، شركات نقل جديدة، كما سمحت النقابة العامة للسيارات من هذا العام، حيث ستكون نسبة الاستئجار من الداخل ٣٠%، ومن الخارج ٧٠%.

قدّر القرشي أرباح حافلات النقل في حج هذا العام بما يتجاوز الـ ٩٨٠ مليون ريال، حيث ستقوم بنقل أكثر من 3 مليون من الحجّاج، لافتًا إلى أن هناك ٣٨٠ شركة نقل، وسوف تساهم زيادة أعداد الحجّاج في زيادة أرباحها بنسبة ٧٠% عن الأعوام السابقة.

وأوضح القرشي أنه ستكون هناك زيادة في استخدام قطار المشاعر، حيث من المتوقّع نقل ٢٠٠ ألف من الحجّاج من الداخل، وكذلك نقل ٨٠٠ ألف من حجّاج الخارج هذا العام.