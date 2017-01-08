القرني مغرداً عن البطل جبران عواجي: رفع الله منزلتك وأعلى قدرك

المواطن – الرياض

ثمّن الداعية الدكتور عائض القرني، الموقف البطولي الذي قام به رجل الأمن جبران عواجي، الذي واجه الإرهاب والموت ببسالة، وقام بالتصدي للإرهابيَّيْن في حي الياسمين بالرياض، رغم ارتدائهما أحزمة ناسفة، وحملهما أسلحة رشاشة، وتمكن من التصدي لهما، وقتلهما، رغم أنه يحمل مسدسًا فقط.

وقال القرني في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شكراً جزيلاً أيها البطل جبران عواجي رفع الله منزلتك وأعلى قدرك، فقد ضربت أروع الأمثلة في الدفاع عن الدين والوطن، تعيش البطولات”.

يذكر أن جبران عواجي، نجح في قتل إرهابيين كانا يخططان لأعمال إرهابية ويحملان أسلحة رشاشة، ويرتديان أحزمة ناسفة في حي الياسمين بالرياض، وذلك حسب ما أعلنت وزارة الداخلية أمس السبت.