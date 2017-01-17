القضاء يقر بأحقية أم “دارين” في حضانتها والتنفيذ بالقوة الجبرية

المواطن – الرياض

مازالت قضية الطفلة الصغيرة المعنفة من قبل والدها تلقي بظلالها على الأحداث في المملكة، حيث أكدت محكمة الأحوال الشخصية بجدة أحقية أم الطفلة في حضانتها، والتنفيذ بالقوة الجبرية.

وأصدرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة امس قراراً عاجلاً تضمن أحقية والدة الطفلة المعنفة “دارين” بحضانة طفلتها، وذلك بعد أيام من تداول مقطع فيديو يظهر تعنيف والدها لها.

وقالت مصادر مطلعة إن القرار العاجل يعتبر مؤقتاً إلى حين استكمال النظر في القضية والحكم فيها بشكل قطعي خلال الفترة القادمة.

ونص القرار على أحقية والدة دارين في مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص ابنتها من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية.

وتضمن القرار أيضاً عدم السفر بالمحضونة خارج المملكة إلا بإذن من المحكمة، وفقاً لـ”المدينة”.

وأكد قرار المحكمة على كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة، العمل على تنفيذه بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى إلى استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة.