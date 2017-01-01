القوات السعودية مدعومة بالطائرات تقتل قياديًّا حوثيًّا و25 آخرين

المواطن – عمر عريبي – جازان

لقي القيادي الحوثي أبو شهاب الحمزي مصرعه اليوم الأحد، إضافة إلى 25 آخرين، وذلك في اشتباكات دارت بين القوات السّعوديّة والميليشيات الحوثية على حدود نجران، بعد أن صدت اليوم القوات السعودية هجومًا، نفذه عناصر المخلوع والميليشيات الحوثية على إحدى الرقابات في منطقة نجران، وذلك من قِبل أفراد القوات المسلحة ورجال حرس الحدود مسنودين بطائرات التحالف.

وقتل في المعركة القائد الحوثي الحمزي ومن كانوا برفقته كافة، البالغ عددهم 25 حوثيًّا.

وفِي جبهتي حرض وميدي ‏⁧‫دمرت مقاتلات التحالف صباح اليوم شاحنتين تحملان صواريخ باليستية وأسلحة وذخائر بمثلث عاهم في محافظة ⁧‫حجة‬⁩ كانتا بطريقهما إلى ⁧‫حرض‬⁩ و ⁧‫ميدي‬⁩.