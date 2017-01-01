الكاس القطرية: استمرار محترف الاتحاد يتحدد بعد أسبوعين

المواطن ـ محمد سلام

كشفت قناة الكاس القطرية، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أنه وبعد أسبوعين ستبدأ المفاوضات بين إدارة نادي الاتحاد ووكيل المحترف الكويتي في الفريق، فهد الأنصاري، وذلك بخصوص شراء عقد اللاعب بشكل كامل.

وكان الأنصاري قد انضم إلى العميد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي، وقدم اللاعب في الفترة الماضية مستويات رائعة جعلت جماهير العميد تطالب باستمراره وشراء عقده بشكل نهائيّ قبل نهاية فترة الإعارة.

وقالت الكاس القطرية: إن عبدالله جاسم وكيل اللاعب أوضح في تصريحات خاصة للكاس: “سأكمل مفاوضات تجديد العقد مع إدارة الاتحاد بعد أسبوعين”.